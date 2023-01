Vinhos: quais tipos combinam com o verão?

No verão, vale tudo para se refrescar: banhos de mar, de piscina ou de mangueira, consumo de águas e sucos, bem gelados, de sorvete, uso de ventiladores ou de ar-condicionado. Mas, para aqueles que gostam de apreciar um bom vinho, a ótima notícia é que durante a estação mais quente do ano, a bebida não fica de fora e os melhores para o consumo, são os tintos, os rosés, os espumantes e os brancos.

Melhores companheiros. É desse jeito que Marcelo Traitel, Diretor Presidente da The Top Wine, define os vinhos. Segundo ele, cada um tem suas próprias características, no entanto, a sensação de satisfação ao experimentá-lo é, sempre, a mesma. “Há pessoas que preferem o adocicado, enquanto outras, não. Isso pode variar”.

Fala, ainda, das combinações, de acordo com o cardápio. “O rosé, jovens e com uma acidez notável, por exemplo, vai acompanhar a degustação de pescados e petiscos, como queijos. Diferente do tinto de corpo leve a médio e frutados (servido fresco), ideal para massas com molhos vermelhos e carnes vermelhas”.

Se o assunto for comemorações, menciona que a presença de espumantes é perfeita. Em casamentos, aniversários ou eventos sociais, indispensáveis na hora do brinde. “É bastante pedido. O sabor é inigualável e eu, claro, recomendo a todos os meus clientes”.

Branco. “Para oferecê-los, é necessário que estejam na temperatura correta, de 7°C a 10°C, em caso de rótulos leves e, também, de safras recentes. É maravilhoso apreciá- lo em qualquer ocasião, realizada em dias calorosos”, finaliza.