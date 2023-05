Vinícius Jr novamente foi vítima de racismo na Espanha

Pela décima vez desde que chegou à Espanha, Vinícius Jr foi vítima de racismo. No decorrer da partida no domingo, Vini relatou que certos membros da torcida do Valência o direcionaram insultos raciais, utilizando a palavra “macaco” durante o segundo tempo no Estádio Mestalla. A situação foi tão grave que o jogo teve que ser interrompido por aproximadamente oito minutos. Nos momentos finais da partida, o jogador brasileiro acabou sendo expulso após se envolver em uma confusão com o goleiro Mamardashvili.

Após o jogo, o atacante brasileiro escreveu nas redes sociais a seguinte mensagem:

“Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui.”

Vários clubes do futebol brasileiro e jogadores ao redor do mundo todo prestaram apoio ao Vini nas redes sociais. O próprio presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assinou uma nota oficial da CBF. Após a forte repercussão nacional e internacional, o jogador novamente publicou uma forte nota nessa segunda-feira (22):

“A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos… Tudo registrado.

Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha (e até em um programa de televisão).

As provas estão aí no vídeo. Agora pergunto: quantos desses racistas tiveram nomes e fotos expostos em sites? Eu respondo pra facilitar: zero. Nenhum pra contar uma história triste ou pedir aquelas falsas desculpas públicas.

O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana?

O problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais. Me culpar para justificar atos criminosos também não.

No és fútbol, és inhumano.”

No último domingo, o Valencia emitiu uma declaração contundente repudiando veementemente as ações dos torcedores. Contudo, na manhã desta segunda-feira (22), a equipe do Mestalla tornou público que já está em curso uma investigação para identificar os responsáveis pelo ato de racismo. Assim que os envolvidos forem devidamente identificados, será aplicada a punição de proibição permanente de frequentar o estádio.

O Real Madrid publicou uma nota agradecendo pelas manifestações de solidariedade recebidas em relação aos ataques odiosos e racistas sofridos por Vinicius Junior. Destacou a necessidade de erradicar os ataques odiosos e racistas da sociedade de forma definitiva. Reconheceu e agradeceu à FIFA e ao presidente Gianni Infantino por apoiarem a interrupção e suspensão de partidas em que ocorram crimes de ódio. Agradeceu ao Presidente do Brasil, Lula da Silva, por apelar a medidas sérias para combater esse problema e demonstrar apoio a Vinicius.

O texto também contém condenação dos incidentes que envergonham o futebol espanhol e afetam sua imagem internacionalmente, sendo relatados nos principais meios de comunicação. Criticou a passividade do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, por não tomar medidas adequadas e contribuir para a impotência e indefesa de Vinicius. Por fim, fez exigência de ações contundentes e imediatas por parte daqueles que têm responsabilidades e poder para combater o racismo, a xenofobia e o ódio no futebol espanhol, a fim de preservar os valores de convivência e exemplaridade.