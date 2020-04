Visionário e empresário Carlos Vinicios é exemplo de sucesso e determinação

O empresário, visionário e investidor Carlos Vinicios iniciou sua carreira no ano de 2010 como jogador de futebol, passando por clubes cariocas como Madureira, America, Fluminense e no Colatina do Espirito Santo. Mas sua verdadeira vocação não era dentro de campo.

Carlos Vinicios aprendeu a crescer na dor, como ele mesmo relata. “Sofri muito com viagens pelo Brasil e neste período fui contratado para disputar o Campeonato Capixaba pelo Colatina (ES). Neste período acabei realmente conhecendo meus limites de resiliência, superação e passei fome durante dois meses, sofri calado”, conta.

Com o tempo, percebeu que poderia brilhar fora dos gramados. Foi aí que começou a saga por novas oportunidades no mercado de trabalho. No início, vendeu cursos de inglês e consórcios. No primeiro mês Carlos Vinicios já conseguia ter muito sucesso nos resultados. Mas, mesmo assim, percebia que ainda não era ali o seu lugar.





“Quando vendemos algo que não compramos, estamos no lugar errado, pedi demissão, sabia que tinha algo grandioso em minha vida. Depois de vivenciar algumas experiências grandiosas como CLT, decidi criar meu próprio negocio. Sempre atuei na área comercial da empresa, e comecei a fechar grandes contratos com multinacionais e o faturamento aumentou”, explica.

Atualmente, Carlos Vinicios já conquistou sua independência financeira e seus resultados são exemplares. A receita, segundo o empresário, é trabalhar com o que amamos, pois o trabalho se torna um lazer e o dinheiro será consequência. O importante é sempre dar o seu melhor em tudo que se propor a fazer, principalmente nas tarefas de curto prazo.

Com mais de 650 colaboradores, a empresa de Carlos Vinicios não para de crescer. Atualmente tem 10 filiais no Brasil e uma em Miami. “Além desta empresa, me tornei investidor, tenho mais de 20 negócios em áreas diferentes, ajudando e transformando vidas”, finaliza Carlos Vinicios.

