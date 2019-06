VITINHO GRAVA NOVO DVD COM PARTICIPAÇÃO DE PÉRICLES E SORRISO MAROTO

‘Sonhos’ ainda conta com Imaginasamba, Pixote, Mr. Dan, Pedrinho do Cavaco, G15 e Tiee

Depois de um DVD mais intimista, como foi ‘Entre Amigos’, o cantor Vitinho promete uma super produção para o seu próximo trabalho. No dia 12/6, a partir das 22 na quadra da Beija-Flor (Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025 – Nilópolis), ele grava ao vivo o DVD ‘Sonhos’, com as participações especiais de Péricles, Sorriso Maroto, Imaginasamba, Pixote, G15, Mr. Dan, Pedrinho do Cavaco e Tiee.

Vitinho despontou na carreira quando fazia parte do grupo Disfarce. A banda ficou conhecida com a música “22 Minutos”, mas o talento de Vitinho também está registrado no repertório de outros artistas que gravaram suas composições, como Pique Novo, Exaltasamba, Sociedade do Samba, Sam Alves e Pedro Lima (ambos do The Voice Brasil).

Em 2015, já cantando solo, explodiu com a faixa “Traição”, composta por Rafa Brito, Pedro Felipe e Prateado. Do último DVD, lançado em 2017, o sucesso ficou por conta de “Deixa eu te tocar” – da compositora Gabi D’ Paula –, que reuniu mais de 12 milhões de acessos no YouTube e foi gravada em parceria com o cantor Ferrugem.

“Esse DVD é, literalmente, um sonho pra mim. Desde que iniciei minha carreira, pretendia gravar algo assim, grandioso, especial e ao lado de amigos. Por isso, o nome desse novo trabalho. Até aqui, só tive sonhos realizados. E ainda tenho muitos sonhos a alcançar”, conta Vitinho.

Falando em sonhar, Vitinho sempre quis cantar ao lado de Péricles, um dos artistas que ele é fã.

“Estou ansioso, com muita expectativa para essa hora. Acho que vou até ficar nervoso. Péricles é uma referência no meu segmento e eu admiro muito o trabalho dele”, fala.

Ele ainda se orgulha de dividir o palco com artistas consagrados e grandes amigos, como o Imaginasamba e Pedrinho do Cavaco, que além da amizade, dividem o mesmo empresário, Márcio Baika, da 2 por 2 Proruções.

“Minha parceria com o Baika vem desde o Disfarce. Segui solo e ele me acompanhou. Já estamos trabalhando juntos há mais de 10 anos e como nossa relação dá muito certo, decidimos criar a 2 por 2 Produções para gerenciar minha carreira. Minha agenda de shows começou a crescer – uma média de 20 a 22 apresentações mensais – e os amigos nos procuraram. Sou muito grato e fico muito feliz por estarmos crescendo junto, somos como uma família”, diz emocionado.

O DVD ‘Sonhos’ vai contar com 23 faixas e algumas delas compostas por nomes como Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto e uma das participações; Alexandre Lucas; Douglas Lacerda e Rafa Brito. A cenografia é assinada pela Dois Tons Filmes e a direção musical do Márcio Baika, que também faz parte da banda do Vitinho.

“Eu empresário, produzo, faço a direção e ainda toco na banda. Jogo nas onze e vivencio o dia a dia musical do Vitinho. Ser mil e uma utilidades só me fortaleceu como amigo e companheiro de jornada desse grande artista. Me considero da família e família é pra sempre”, ressalta Baika.

E para criar expectativa, Vitinho lançou a primeira canção deste novo trabalho, “12 de junho”, nas rádios e nas plataformas digitais, além do ensaio completo com o repertório no Youtube.

“A ideia era presentear os meus fãs com muito romantismo no dia dos namorados. Quero ver todo mundo com as músicas na ponta da língua, cantando tudo, como se fosse num sonho. Eu estou me realizando e devo tudo isso a quem acompanha meu trabalho e me dá carinho, me fortalecendo ainda mais para crescer e melhorar como artista. São eles que me fazem sonhar”, finaliza o artista.

Os ingressos para a gravação estão à venda antecipadamente nas bilheterias da Beija-Flor por R$ 30. Vendas online através do site www.guicheweb.com.br. Outras informações pelos telefones (21) 2791-2866 ou 4042-3944. A classificação é 18 anos.

SERVIÇO

VITINHO

GRAVAÇÃO DO DVD ‘SONHOS’

Data: 12/6 (quarta-feira)

Local: Quadra da Beija-Flor (Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025 – Nilópolis)

Horário: 22h

Ingressos:

– R$ 30

– Antecipados nas bilheterias da Beija-Flor

– Vendas online através do site www.guicheweb.com.br

Informações: (21) 2791-2866 ou 4042-3944

Classificação 18 anos