VIVA O CIRCO! Nesta segunda ‘Raduan Circus’ faz Live solidária com várias atrações para toda a família

A dificuldade financeira assola vários devido a pandemia do Coronavírus, por isso o RADUAN CIRCUS fará uma Live Solidária, segunda, 20/04, a partir das 19h, em seu Facebook e instagram, além do youtube, caso alcancem mais inscritos. Segundo os profissionais do circo, por atuarem apenas no ramo circense, famílias inteiras passam necessidades, “não são apenas os artistas que precisam de ajuda, contratamos pessoal de montagem, limpeza, recepção, bilheteria, divulgação e mais, além do pessoal fixo que vive só de circo” – alerta o apresentador Vicente.

Com um espetáculo completo apresentando malabaristas, equilibristas, trapezistas, palhaços e o incrível Globo da morte, todos poderão ver de casa e se divertir.

Segundo Vicente para colaborar estão sendo divulgadas contas corrente e uma vaquinha virtual (abaixo do texto). E também haverá apresentações especiais para a criançada.

– Olha vocês tem que assistir viu?!? E ainda teremos a presença dos personagens de Baby Shark, Transformers, Patrulha Canina, as bonecas Lol, Mickey e Minnie e até de Frozen. É para se divertir e quem puder, nos ajudar, por favorzinho… – lembra o palhaço Batatinha.

Facebook: https://www.facebook.com/raduancircus/

Youtube: https://youtu.be/dmeH5D9_WW4

Instagram @raduan.circus

Doações: Raduan Circus – Vaquinha On-line

vaka.me/994976

Itaú – Agência 5818 – Conta corrente 04901 dig 6

Lorrana Açucena luques borges

Cpf 14356369700

Caixa econômica – Agência 3028 – op: 013 – 00014357-2

Lorrana Açucena Luques Borges

Cpf 14356369700

Bradesco – Agência 2034 – Conta corrente 0020609 dig 1

Alberto Gomes Borges

Cpf 01402702728

INFORMAÇÕES: (21) 96981-9397