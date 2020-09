Você conhece o valor nutritivo do Repolho Roxo

Oi verdinhos,

Hoje vou falar um pouco do repolho roxo. Esse que era considerado uma iguaria muito rica pelos antigos romanos. Mas por que o roxo e não o verde Yve? Bom, isso é fácil, além da cor que eu amo e deixa qualquer prato lindo, ele é mais nutriente que o verde e mais saboroso.

O repolho roxo possui 10 vezes mais vitamina A e, o dobro de ferro que o verde.

É bom pra saúde dos ossos e da pele, e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Tudo o que a gente precisa, né mores?!

É um produto caro?

O preço é bem variado mas, em sua média, custa 3,00 no máximo. É um produto fácil de encontrar nas feiras (eu prefiro o orgânico claro)!

Uma das coisas que mais me encanta nesse tipo de alimento é que é super fácil de fazer. Depois de lavado e cortado, é só temperar e refogar, o que eu faço em 5 minutinhos.

Fico feliz quando como esse alimento, que me deixa com uma sensação de saciedade, sendo que em 100 graminhas, não há quase nenhuma caloria, apenas 103kcal. Que máximo né?

Você pode colocar num prato com outros alimentos ou ele ser o único a reinar no seu prato! Deixe a criatividade aflorar e colora muito seus pratos! 💜💜💜💜

Usei flor de cebolinha e cebolinha da minha horta na decoração do prato! 🌱

Não deixe de visitar meu insta @exclusyve, além da minha vida cheia de plantas e animais fofos, as vezes eu coloco algumas receitinhas tb.

Beijos, e uma ótima semana!

YVE FRANCO