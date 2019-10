Você sabe a diferença entre o Psiquiatra é o psicólogo?

Parece simples diferenciar as duas atividades, mas, muitos não sabem. Formado em medicina o psiquiatra auxilia o paciente diagnosticado com desordens mentais como: bipolaridade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo (TOC), ansiedade, esquizofrenia, dependência química, entre outros. Segundo a Dra. Caroline Bueno através de medicação este profissional procura criar as condições para que o desequilíbrio funcional do cérebro seja compensado.

O profissional formado em psicologia é habilitado a tratar os mesmos transtornos emocionais, porém seu instrumento de tratamento é o diálogo. “O Psicólogo não pode prescrever medicamentos, pois isso é um ato médico” – esclarece a psicóloga Francisca Almeida. E o processo terapêutico que o psicólogo mantém com o paciente não é simplesmente uma conversa

– Estudamos como se processa o desenvolvimento emocional, que gera o comportamento da pessoa. Assim aprofunda-se a compreensão dos fatores inconscientes da mente, que se revelam nas atitudes do paciente – acrescenta psicóloga.

Assim o trabalho destes dois profissionais se completam, e, junto com terapeuta ocupacional, educador físico e assistente social, promove atendimentos inter e multidisciplinar, que é considerado o mais completo e eficaz para se obter resultados de controle e evitar crises emocionais, já que ainda não se pode falar de cura, para maioria dos casos.

O avanço nos estudos dos psicofármacos contribuiu significativamente para que os pacientes possam ter uma melhor qualidade de vida. A atuação do psiquiatra é de prescrever a medicação e acompanhar a evolução do paciente, fazendo os ajustes necessários para que os sintomas cessem , retirando a dor psíquica que a crise promove.

– Tanto em transtorno crônico como bipolaridade ou esquizofrenia, ou aqueles com caráter episódico como depressão e ansiedade o uso correto da medicação traz uma melhor evolução e a psicoterapia coopera muito na manutenção desta melhora. O trabalho conjunto traz muitos benefícios ao paciente – afirma a psiquiatra Caroline Bueno

Psicóloga Francisca Lopes Almeida CRP 08/06299.

Dra Caroline Bueno CRM-PR 22631