Você sabe quais são as 10 redes sociais mais usadas no Brasil em 2023?

Segundo o relatório divulgado em fevereiro de 2023, produzido em parceria por We Are Social e Meltwater, essas são as 10 redes sociais mais usadas no Brasil no ano, até o momento:

10. Twitter

Uma rede social que permite aos usuários enviar e receber mensagens curtas, chamadas de “tweets”, com limite de até 280 caracteres. Lançado em 2006, o Twitter se tornou um importante meio de comunicação para pessoas e organizações em todo o mundo, permitindo a disseminação rápida de informações e opiniões. Os usuários podem seguir outros perfis para receber atualizações de seus tweets em sua linha do tempo. Além disso, é amplamente utilizado para marketing, publicidade, jornalismo e interação entre usuários em tempo real, incluindo a participação em eventos e discussões globais. Atualmente pertence ao bilionário Elon Musk.

9. Pinterest

Permite aos usuários criar e compartilhar coleções de imagens, vídeos e links em um ambiente virtual, organizados em painéis temáticos. Lançado em 2010, o Pinterest se tornou uma plataforma popular para inspiração, descoberta e compartilhamento de ideias, especialmente relacionadas a decoração, moda, culinária, viagens, tatuagens e estilo de vida. Os usuários podem explorar e seguir painéis dos outros, bem como salvar e compartilhar conteúdo em seus próprios painéis.

8. Kwai

É um aplicativo feito para o compartilhamento de vídeos curtos lançado em 2016, que se tornou muito popular em países como China, Brasil e México. Os usuários podem gravar, editar e compartilhar um vídeo curto, de 11 segundos, ou um mais longo, de até 57 segundos, incluindo efeitos especiais, filtros e música. O Kwai incentiva os usuários a criar desafios e competições temáticas, com a possibilidade de ganhar dinheiro ou prêmios virtuais.

7. Messenger

Lançado pelo Facebook em 2011, ele permite que os usuários enviem mensagens de texto, áudio, vídeo e imagens, bem como façam chamadas de áudio e vídeo. Além disso, o Messenger também oferece recursos para envio de dinheiro, jogos e integração com chatbots, permitindo que empresas e organizações forneçam atendimento ao cliente e serviços automatizados. Como o Messenger é integrado ao Facebook, ele permite que os usuários conversem com seus amigos e familiares diretamente da plataforma principal, bem como se comuniquem com pessoas que não estão em sua lista de amigos na rede social.

6. LinkedIn

Uma rede social profissional lançada em 2003, que permite aos usuários criar perfis, compartilhar informações sobre sua experiência profissional e se conectar com outros usuários com interesses e objetivos semelhantes. A plataforma é amplamente utilizada para recrutamento e networking profissional, permitindo que as empresas publiquem vagas de emprego e os candidatos as encontrem com base em suas habilidades e experiência. Além disso, o LinkedIn oferece recursos para compartilhamento de conteúdo profissional, como artigos, postagens e vídeos, bem como integração com outras plataformas de marketing e publicidade.

5. TikTok

É uma rede social de compartilhamento de vídeos curtos, em que os usuários podem criar e compartilhar vídeos de até 90 segundos de duração. Lançado em setembro de 2016 pela empresa chinesa ByteDance, o aplicativo ganhou popularidade em todo o mundo, especialmente entre os jovens. Os vídeos do TikTok podem ser editados com música, efeitos especiais, filtros, legendas e outras ferramentas de edição. O algoritmo sugere vídeos com base nas preferências dos usuários, tornando-o altamente viciante e popular. Já ultrapassou um bilhão de downloads em todo o mundo e é considerado um dos aplicativos de mídia social mais populares da atualidade.

4. Facebook

Você já deve conhecer, né? Mas aqui está um breve resumo: O Facebook é uma rede social online criada em 2004 por Mark Zuckerberg e seus colegas de quarto na Universidade de Harvard. A plataforma permite que os usuários criem perfis pessoais, adicionem amigos, compartilhem fotos e vídeos, participem de grupos e páginas, além de enviar mensagens privadas.

3. Instagram

O Instagram é uma plataforma online que permite compartilhar fotos e vídeos, com filtros e efeitos para deixá-los ainda mais bonitos e interessantes. Dessa forma, você pode acompanhar de perto as novidades dos seus amigos, artistas favoritos, empresas e muito mais. Outra coisa legal é que você pode usar hashtags para categorizar suas postagens e facilitar a busca por outros conteúdos relacionados. E se você quer se conectar ainda mais com outras pessoas, o Instagram tem uma ferramenta de mensagens diretas que permite conversar com seus amigos e seguidores de forma privada.

2. YouTube

É uma plataforma online incrível que permite assistir e compartilhar vídeos sobre os mais diversos assuntos. Desde tutoriais de maquiagem até partidas de jogos, passando por shows ao vivo e entrevistas com celebridades, o YouTube é um universo de conteúdos para todos os gostos! A melhor parte é que qualquer pessoa pode criar um canal e postar seus próprios vídeos.

1. WhatsApp

O famoso “Zap Zap”, é um aplicativo de mensagens instantâneas que permite conversar com seus amigos, familiares e colegas de trabalho de forma rápida e fácil. É como um SMS, mas melhorado com muitos recursos legais. Com o WhatsApp, você pode enviar mensagens de texto, voz e até mesmo chamadas de voz ou vídeo.