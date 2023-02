Volta às aulas: cursos do Polo apoiam docentes e gestores a estruturar processos de recuperação das aprendizagens dos estudantes

Apesar de a rotina escolar ter sido retomada, os desafios educacionais provocados pelo período sem aulas presenciais, em razão da pandemia da Covid-19, ainda são latentes. Para auxiliar os docentes e gestores de educação a lidarem com essas dificuldades, o Polo, ambiente de formação do Itaú Social, disponibiliza gratuitamente o percurso “Recuperação das Aprendizagens”.

O percurso é formado por sete formações que oferecem estratégias e ferramentas pedagógicas para potencializar o planejamento educacional da rede e das escolas. Os conteúdos das formações buscam corresponder às lacunas de aprendizagens aprofundadas pela pandemia, além das relações emocionais dos estudantes.

Segundo o levantamento “Desigualdades e impactos da Covid-19 na atenção à primeira infância”, da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, em parceria com o Itaú Social e Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), o período sem aulas registrou aumento nos casos de evasão escolar. Na creche e na pré-escola, a redução nas matrículas foi de quase 338 mil, entre os anos de 2019 e 2021.

Com a proposta de corresponder a esse desafio, o percurso oferece a formação “Busca Ativa Escolar: garantia integral de direitos de crianças e adolescentes”. O conteúdo visa apoiar as redes de ensino na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. A estratégia Busca Ativa Escolar foi desenvolvida pelo Unicef e a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação).

O curso “Acolhimento e clima escolar”, também disponível no catálogo, apoia a gestão pública no planejamento para o acolhimento de estudantes e docentes, além de posicionar o tema de clima escolar como um dos fatores centrais para a aprendizagem. O Percurso ainda oferece estratégias para contribuir com a alfabetização de crianças por meio do curso “Alfabetização como foco da gestão educacional”.

Pós-pandemia

Vale destacar que a alfabetização se tornou um desafio ainda maior após a pandemia. Conforme o estudo do Todos pela Educação, com base nos dados do Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), o longo período sem aulas presenciais fez com que aumentasse em 66,3%, segundo seus responsáveis, o contingente de crianças que não sabiam ler e escrever. O número passou de 1,4 milhão em 2019 para 2,4 milhões em 2021.

Confira todos os cursos do Percurso:

Busca Ativa Escolar: garantia integral de direitos de crianças e adolescentes;

Acolhimento e clima escolar;

Flexibilização curricular;

Avaliação diagnóstica;

Reorganização das atividades pedagógicas;

Acompanhamento das aprendizagens;

Alfabetização como foco da gestão educacional.

Polo

O Polo também disponibiliza uma biblioteca de conteúdos referentes à educação pública. São 260 arquivos com acesso aberto e gratuito, entre artigos, infográficos, estudos, pesquisas e galerias. Conta ainda com a seção editorial, que traz análises sobre temas desafiadores no setor, como equidade racial, pandemia, fortalecimento das vozes indígenas, monitoramento e avaliação.

Em agosto de 2022, a plataforma recebeu a medalha de prata do prêmio internacional Brandon Hall – Exccellence Awards 2022 na categoria: “Best Advance in Learning Technology Implementation / Melhor Avanço na Implementação de Tecnologia de Aprendizagem”.