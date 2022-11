Vumbora Bar recebe sucessos eternos das pistas com os Dinossauros do Flashback

A pista vai estremecer mas com estilo. Graças aos Dinossauros do Flashback, sábado, dia 12, o público do Vumbora Bar vai dançar e cantar com sucessos da disco, Charme, Pop, MPB, Rock e muito mais. No evento “A Festa Não Acabou” os DJ´s Alfredo, Ulisses Leão, Moisés Jr e Natal vão balançar os convidados e fazer a pista tremer com sucessos dos anos 70, 80, 90 e 2000.

– O que ouvimos sempre é que a festa vira uma noite mágica porque toca o coração relembrando épocas marcantes na vida das pessoas, porque escolhemos músicas que marcaram, de artistas inesquecíveis como Michael Jackson, Madonna, Barry White, Lulu Santos, Renato Russo, Cazuza e tantos outros. São hits eternos que estão na lembrança e na vida de muitas pessoas – lembra o DJ e produtor Ulisses Leão. Com balanço neon, quiosques em espaço coberto e ao ar livre, palco, som e luz, petiscos, drinks exclusivos, o Vumbora Bar já conquistou um público certo e está no coração de muitos cariocas

SERVIÇO – Flashback dos Dinossauros – Sábado, 12.11, a partir das 18h. Couvert: R$20,00 – Vumbora Bar/Sport Club MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561- Méier. Informações e reservas: 99511-7738 (whatsapp)