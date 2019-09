Welcione de São Luiz Maranhão ganha notoriedade na mídia

Welcione Oliveira é engenheira e empresária, dona de uma agenda corrida e cheia de tarefas. Apesar das correrias do dia-a-dia, ela separa um tempinho para dar dicas saudáveis no seu Instagram – @estilowel.

Moradora da cidade de São Luiz Maranhão, a empresária é adepta à corrida e ao CrossiFit. “Correr na praia é maravilhoso, acho incrível poder fazer exercícios e apreciar o mar ao mesmo tempo. Também faço regularmente aulas de CrossFit, elas são ótimas para queimar os excessos. Esses são os meus dois escolhidos do momento para manter a atividade física ativa”, conta a empresária Welcione Oliveira.

Welcione Oliveira, engenheira empresária, sempre preocupada com a saúde, ainda encontra tempo para dar dicas saudáveis no seu Instagram, “@estilowel”, além disso, a também Master Coach em bem-estar fala nas redes sociais sobre moda, entretenimento e beleza.

Para ela, a boa alimentação e a ingestão de água também são primordiais para somar ao ciclo de qualidade de vida. “Eu bebo bastante água, mas também não dispenso os meus chás para acabar com retenção de líquidos. Minha alimentação é ver diversificada e procuro comer de tudo um pouco. Não restrinjo nenhum grupo de alimentos, mas dou preferência a alimentos saudáveis como: frutas, legumes, verduras e proteínas”.

Welcione tem uma responsabilidade muito grande com o conteúdo exposto em suas redes sociais. Como coach de bem-estar, ela tem um compromisso com seus coaches e com seus seguidores, uma vez que um dos objetivos do seu trabalho é mostrar um caminho a ser espelhado, sempre destacando as limitações e particularidades da cada um.