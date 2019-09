Welcione Oliveira marcou presença no aniversário de 24 anos de Dynho Alves.

Welcione Oliveira, engenheira e empresária, esteve presente na festa de aniversário de 24 anos do rei do quadradynho – Dynho Alves. A festa aconteceu no dia 11 de setembro, na cidade de São Paulo. Com tema Circo dos Horrores, o aniversário foi muito animado e repleto de celebridades.

A festa teve como tema o “Circo dos Horrores” , com inspiração na Hora do Horror do parque de diversões Hopi Hari. O aniversariante, Dynho Alves, juntamente a sua namorada MC Mirella, recepcionou todos os convidados vestidos a caráter. “Fiquei surpresa com tanto carinho, capricho e dedicação. A festa estava absolutamente linda. Dynho e Mirela formam um casal muito especial e foram muito primorosos em cada detalhe. Tudo impecável! Foi simplesmente incrível poder fazer parte desse momento tão especial com eles”, conta Welcione Oliveira – também Master Coach em bem-estar. A festa do MC, que tem grandes hits de sucesso em todo o Brasil, como Malemolência e Catucadão, foi surpreendente e agradou todos os presentes. E é claro que as músicas de Dynho e Mirella tocaram na festa. “Os maiores MCs do Brasil estavam na festa. Não faltou animação, música boa e muita, muita dança. Realmente foi surpreendente ver Dynho, um dos maiores funkeiros do País cantando ao vivo. Sem palavras para falar da MC Mirella, ela é simplesmente linda, carismática e canta e dança como ninguém. Amei! Estou super grata pelo convite”, destaca feliz, Welcione Oliveira.

Nascido em Mato Grosso do Sul, o Dynho morou em Americana, interior de São Paulo, e hoje mora capital paulista, onde se tornou um dos destaque da dança e do funk de uma forma geral, muito desse sucesso se deve aos seus hits e a toda desenvoltura corporal que o MC expressa através da dança.

Que o ano de Dynho seja muito especial e que a energia positiva da festa reverbere por muito tempo.