West Shopping recebe mais uma edição do “Diversão Azul”

As inscrições começam a partir de amanhã (17/01), às 12h, e podem ser feitas através do link: www.sympla.com.br/diversao-azul-west-shopping–sessao-de-cinema-especial-para-criancas-autistas__1847359. Serão disponibilizados três ingressos por pessoa e as vagas são limitadas.É obrigatória a apresentação da carteira de identidade PCD ou laudo médico.

Serviço:

“Diversão Azul” no West Shopping

Dia: 21 de janeiro de 2023

Horário: Às 11h

Local: Kinoplex do West Shopping

Inscrições: www.sympla.com.br/diversao-azul-west-shopping–sessao-de-cinema-especial-para-criancas-autistas__1847359

Evento gratuito

*Obrigatória a apresentação da carteira de identidade PCD.