Workshop online ensina como transformar perfil no LinkedIn em “ímã” para recrutadores

Criado pela Você Empregado, encontro exclusivo será transmitido ao vivo, pelo Zoom, na próxima quarta-feira (14)

Nos dias de hoje, saber usar o LinkedIn pode levar o profissional a conquistar patamares mais elevados na carreira. A plataforma possui atualmente 850 milhões de usuários, dentre os quais 60 milhões são brasileiros. ​O país fica na terceira posição do ranking global. Segundo um levantamento recente da Statistic Brain, cerca 122 milhões de pessoas, no mundo, conseguiram uma entrevista por meio do LinkedIn. Dessas, 35,5 milhões foram contratadas a partir do contato realizado na ferramenta. O estudo também mostrou que 90% dos recrutadores utilizam a rede social corporativa na hora de contratar. Para além de todas as possibilidades, quando se trata de ampliar as chances para novas oportunidades no mercado de trabalho, ainda são poucos os profissionais que utilizam a plataforma de modo estratégico.

Pensando em ajudar a transformar esta realidade, a consultoria especializada em recolocação profissional Você Empregado realiza ​na próxima quarta-feira, 14, o workshop online LinkedIn Atraente. O encontro exclusivo será transmitido ao vivo, a partir das 19h, ​via Zoom. “Acumulamos dezenas de casos de sucessos de clientes que passaram a usar o LinkedIn de forma estratégica, transformando seus perfis numa espécie de ‘ímã’ para recrutadores. O workshop foi criado com base nesta expertise. Mas visando, acima de tudo, capacitar os participantes a usarem a plataforma de modo assertivo, sagaz, aproveitando todas as possibilidades e oportunidades que ela oferece”, explica Karine Camuci, consultora de carreiras e fundadora da Você Empregado.

​Por que ter um Linkedin Atraente? “Por três razões principais: para que o candidato pare de procurar emprego de forma passiva, esperando que as empresas publiquem as vagas para, só então, ele poder se candidatar. Para ser encontrado por recrutadores e convidado a participar de processos seletivos. E, por fim, para aprender a usar o Linkedin e conhecer tudo o que a ferramenta pode fazer em prol da sua carreira”, pontua Camuci. Durante o workshop, a consultora de carreiras ficará ao vivo até todas as dúvidas dos participantes serem esclarecidas. Após o encontro, a especialista continuará disponível por mais 30 dias no grupo de WhatsApp do encontro respondendo a eventuais novos questionamentos. “Vale salientar que ​todo o conteúdo também ficará disponível por meio da plataforma Hotmart com acesso garantido por um ano”, completa a fundadora da Você Empregado.

Investimento – O workshop LinkedIn Atraente tem investimento acessível de R$197,00. Pode ser pago à vista por Pix ou boleto bancário. Também é possível parcelar via cartão de crédito diretamente pela plataforma da Hotmart. A inscrição e o pagamento podem ser feitos por meio deste link: https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/linkedin-magnetico-fsmgb/O77247223S Após a confirmação do pagamento, o acesso é liberado automaticamente. No caso de insatisfação com o conteúdo, é possível solicitar o ressarcimento do valor investido em até 7 dias.

Você Empregado – É uma consultoria de recolocação profissional voltada a empresas e pessoas físicas. Atua em processos de headhunting e presta os serviços de criação, reestruturação e revisão de currículos; revisão de perfis no LinkedIn; preparo e simulação para entrevistas de emprego; além de orientação profissional para planejamento, desenvolvimento ou transição de carreira. Com atendimento personalizado, a Você Empregado orienta seus serviços às necessidades individuais de cada cliente.

“A empresa tem dois importantes compromissos: preparar os profissionais para conseguirem um novo emprego, atuando desde o reconhecimento de competências individuais até a aprovação em processos seletivos; e auxiliar empresas no tocante à responsabilidade social após desligamentos de funcionários e também no suporte em processos de headhunting, visando a contratação de novos colaboradores. O grande diferencial da Você Empregado é oferecer soluções minuciosamente desenhadas para garantir que os processos sejam eficientes e que tenham resultados efetivos”, salienta Karine Camuci.

Saiba mais: https://voceempregado.com.br/