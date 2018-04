XANDE DE PILARES ESTÁ DE VOLTA AO SAMBA DA FEIRA

Xande será recebido pelo Grupo Bororó neste sábado, nos Armazéns do Engenhão, no evento mais democrático da Zona Norte

Neste sábado, dia 14, a atração do Samba da Feira é o Xande de Pilares. O artista promete balançar as estruturas do espaço cantando sucessos da carreira como “Tá Escrito”, ”Clareou”, “Deixa Acontecer”, “Camarote” e “Elas Estão no Controle”. Samba da Feira acontece sábado, no dia 14, nos Armazéns do Engenhão, entre 15h e 23h. A roda de samba mais democrática do subúrbio carioca é aberta a públicos de todas as idades e de graça.

Para apresentação na feira, o artista também mostra alguns sambas do novo CD “Esse Menino Sou Eu”, segundo da carreira solo do artista. Entre eles: “Eu Sou de Jorge”, “Tem que Provar que Merece”, “Cuca Quente”, “Alegre Menina”, “A Lã e o Cobertor” e “Homem de Lata”, atual música de trabalho, que no disco conta com a participação de Zeca Pagodinho e que já está sendo tocada nas rádios de todo Brasil. Xande também não vai deixar de fora o samba vencedor do Salgueiro para o Carnaval 2018, do qual é um dos compositores. O enredo deste ano é Senhoras do Ventre do Mundo.

Pelo Samba da Feira, já passaram craques como Diogo Nogueira, Xande de Pilares, Fundo de Quintal, Reinaldo, Noca da Portela, Leandro Sapucahy, Revelação, Molejo, Arlindinho e Marquinhos Sensação. Anfitrião do Samba da Feira, o Grupo Bororó é composto por muitos daqueles amigos que se reuniam semanalmente em Piedade.

A roda, que começou despretensiosamente no quintal de uma casa da rua Teresa Cavalvante, já chegou a reunir 12 mil pessoas num só sábado nos Armazéns do Engenhão, um local praticamente abandonado que hoje é point da região, sem histórico de violência ou assaltos.

E todo esse sucesso sem patrocínio! Só mesmo com o suor e a criatividade de Mario Castilho, Diogo Viana (Chapoka), Eduardo Zebral, Marco Veiga e Rodrigo Guedes, amigos e sócios na empreitada – profissionais de diversas profissões: de administrador de empresa a servidor público e autônomo. Essa galera cheia de disposição é responsável pela ocupação e pela revitalização de um espaço que agora encontrou sua vocação e foi abraçado pelo público da Zona Norte, ávido por cultura e diversão.

Além de ser a melhor opção de lazer para a galera do subúrbio – evento gratuito, com infraestrutura e segurança –, o Samba da Feira é também uma oportunidade de movimentar a economia local e dar oportunidade de trabalho e negócios para muita gente: músicos, equipe de bar, empresas de aluguel de cadeiras, banheiros químicos…

História

O projeto teve seus primeiros passos dados por um grupo criado no aplicativo WhatsApp chamado “ Bororó Produções”. O grupo reunia-se frequentemente, na casa de um de seus integrantes para tomar uma cerveja, tocar um bom samba e se divertir. O local mais frequente para esses encontros era na rua Teresa Cavalcante, em Piedade, casa de Mario Castilho, que costumava acordar cedo, preparar uns camarões e ouvir um bom samba no quintal, enquanto acompanhava o movimento da feira que ocorre todo sábado, na rua onde mora.

Pintou, então, a ideia de comprar um barril de chope e deixar as portas da garagem abertas para quem quisesse parar e curtir o samba. Surgia assim o Samba da Feira, que estreou no dia 14 de maio de 2016. O barril logo virou vários, tiveram de providenciar espaço para os barraqueiros e para a galera que só aumentava a cada dia de feira. Não demorou para o samba, que ia das 10h às 16h, virasse febre e atraísse público do bairro e das adjacências.

O evento cresceu, e vieram os problemas: reclamações de vizinhos por causa do barulho, reclamações dos feirantes, etc. Resolveram, então, conversar com o administrador regional da XIII R.A. para encontrar uma boa solução. Resultado: receberam a oferta de fazer a roda nos Armazéns do Engenhão, localizados na parte externa do Estádio Nilton Santos. A continuidade do projeto estava assegurada.

Se antes, cada integrante levava cerveja e petiscos, agora tem tudo lá: uma grande oferta de lanches e belisquetes nos food trucks, com ótima estrutura de segurança e banheiros.

“No dia 3 de dezembro de 2016, migramos para nossa nova casa, mantendo nossas premissas e filosofias podendo oferecer um pouco mais de comodidade e conforto para todos. Conseguimos maximizar nosso público e alavancar nosso plantel de convidados”, comemora Castilho. E conclui: “Enquanto o samba for capaz de curar almas feridas, revigorar estruturas, reacender luzes, reencontrar caminhos e transcender prazeres, não mediremos esforços em persistir e preservar com nossos ideais”.

Serviço

Grupo Bororó recebe Xande de Pilares no Samba da Feira

Sábado, dia 14, das 15h às 23h

Armazéns do Engenhão

Endereço: Praça do Trem – (Em frente à Estação do Engenho de Dentro – Lado da Rua Arquias Cordeiro)

Entrada franca

Classificação etária: livre

Dieta de 21 dias