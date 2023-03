Yasmim Sant’anna atua e prepara elenco no filme Nação de Rafael Silva

Gravado sob produção independente teve apoios importantes como da atriz global Taís Araújo, que é madrinha do projeto, de onde Milhem Cortaz vem encarnar de novo o capitão Fábio, agora em ascensão.

O filme já traduz toda a indignação da periferia, diante da atual “Sociedade do Espetáculo-Absurdo”, normalizada pela maioria.

No elenco da trama, ao lado da atriz Yasmim Sant’anna, atuam os atores, Carlos Marinho, Marcos Yan, Wellington Santos, Duda Gomes, Leonardo Lucas, Leandra Miranda, Anderson Guimarães, Victor Hugo Guimarães, Ygor Carlos, entre outros. Conta com participação especial dos atores, Milhem Cortaz e Arieta Correa.

Sobre o seu personagem, Yasmim vive uma PM chamada Oliveira, uma miliciana e noiva de Carvalho (Carlos Marinho).

Sobre o filme ” Nação”:

O filme conta a história de Chicão, um jovem de 22 anos sobrevivente da “Chacina da Baixada”, episódio histórico da violência policial do Estado do Rio de Janeiro, no qual 4 policiais tiraram a vida de 29 pessoas, na Posse, em Nova Iguaçu, e em Queimados em 2005. Ele se torna um militante na luta pela garantia de direitos, e completamente indignado e descrente, bola um plano inimaginável, sequestrar a primeira dama e exigir a renúncia do presidente.

“Em um país em que o caos já tomou conta de diversas esferas representativas, Chicão, cansado de ver os seus direitos serem violados, decide bolar um terrível plano contra o Sistema. Contudo, para que esse plano saia do papel, ele precisará da ajuda de um bandido internacional. Assim, caberá à Polícia Militar a missão de pôr um fim à execução desse temido plano.”

Com lançamento oficial no dia 12 de março no Shopping Bangu.

Foto imagem: Reprodução Instagram/Divulgação