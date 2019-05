Hotéis do Rio têm tarifas promocionais em maio

Durante o mês de maio, mais de 30 hotéis da cidade do Rio de Janeiro estarão com descontos de até 20% em suas tarifas. Os estabelecimentos são parceiros da campanha ‘O Rio não Para’, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento do setor de turismo e incrementar o fluxo de visitantes da capital carioca.

Para isso, a Hotéis Rio, por meio de alguns de seus associados, proporcionará aos turistas, até o fim de maio, descontos de até 20% nas diárias, com o intuito de fomentar reservas em um período considerado de baixa temporada no Rio.

Participam da iniciativa hotéis localizados em vários bairros da cidade, como Belmond Copacabana Palace, Arena Hotéis (Copacabana, Leme e Ipanema), Hotel Vermont Ipanema, LSH Hotel (Barra), Hotel Regina (Catete) e Gamboa Rio.

A lista completa de hotéis participantes está no link: http://orionaopara.com.br/hotsite2/home.html